Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.05.2022 15:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2022 15:54
    ABONE OL

    Şanlıurfa'da bozulmuş gıda ürünleri imha edildi

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri, denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ve küflenmiş gıda ürünlerini imha etti.

    Şanlıurfa’da bozulmuş gıda ürünleri imha edildi

    Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin denetimlerine devam ediyor.

    Bu kapsamda market ve bakkallarda denetim yapan ekipler, iş yerlerinin ruhsatını, hijyen kurallarına uyup uymadıklarını ve ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti.

    Denetimlerde, küflenmiş 97 kilogram domates salçası, 93 kilogram zeytin, 85 kilogram turşu, 63 kilogram peynir, 36 kilogram kuru yemiş, 25 kilogram pestil, 27 kilogram cevizli sucuk ile son kullanma tarihi geçmiş gazlı içecekler, cips ve hazır çorbaların aralarında bulunduğu 4 bin 120 ürüne el konuldu.

    El konulan ürünler, ekiplerce imha edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CANLI | Trabzonspor - Altay
    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
        SON DAKİKA