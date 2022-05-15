Kastamonu'da uçurtma şenliği izdihama dönüştü, eğlenmeye gelen çocuklar ezildi





"BEN ÇOCUĞUMUN GÖZYAŞI İLE NASIL EĞLENECEĞİM"

Organizasyonun yetersiz kaldığını söyleyerek tepki gösteren Gülşen Çelik isimli vatandaş, "Çocuklarımızın ağladığı bir yerde şenlik olamaz. Burada bir şenlik yapılacaksa tutup bu uçurtmaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün önünde dağıtırsın. Herkes bu alana uçurtmasıyla birlikte gelecek. Millet ekmek kavgası gibi 10 paralık uçurtma için burada üst üste kavga ediyor. Görevli olmadığını söylüyor ama kamyonete çıkmış, dağıtmıyorum diyor. Kamyonete çıkıp uçurtmanın üzerine oturmuş, bunları dağıtmam benim diyor. Sana bu hakkı kim veriyor. Orada görevli yok mu? Görevli görevini düzgün yapmıyorsa organizasyonda sıkıntı var demektir. Güvenlikte yok. Millet burada üst üste, bir tek güvenlik yok. Bir tek siren çalındığını duydum, o da dağıtım bitince. Ben şenliğe gelmişim benim çocuğum ağlıyor, böyle şenlik mi olur. Hadi eğlenelim biz şimdi. Ben çocuğumun gözyaşı ile nasıl eğleneceğim" dedi.