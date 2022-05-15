İstanbul'da cephaneliğe çevrilen eve operasyon kamerada! Suikast silahı, uçaksavar mermisi, fişek...





Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir şahsın evinde silah depoladığını bilgisine ulaştı. Telsizler Mahallesi'nde bir süredir fiziki ve teknik takip yapan polis ekipleri, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 18.50 sıralarında Oğuzhan T.'nin (35) cadde üzerinde yürüdüğünü fark etti. Yanına yaklaşıldığı esnada şahıs tedirgin olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



CEPHANELİK GİBİ EVDEN UÇAKSAVAR MERMİSİ ÇIKTI

Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda hemen hemen her yerine gizlenmiş 2'si suikast silahı olmak üzere 21 adet tabanca ele geçirildi. Devam eden aramalarda bin 850 adet mermi, 500 adet fişek, uçaksavar ve AK-47 mermisi, silah yapımında kullanılan malzemeler, pres makinesi ve 11 bin 150 lira bulundu. Operasyon anı ve aramalar ise kameralara yansıdı.