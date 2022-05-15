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    • Yaşam
    • 15.05.2022 10:34
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    • 15.05.2022 10:34
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    İstanbul'da cephaneliğe çevrilen eve operasyon kamerada! Suikast silahı, uçaksavar mermisi, fişek...

    İstanbul Kağıthane'de yakalanan bir şahsın evinde yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi. Evde 2'si suikast silahı olmak üzere 21 ruhsatsız tabanca, bin 850 mermi, 500 adet fişek ve uçaksavar mermisi bulundu.

    Cephaneliğe çevrilen eve operasyon kamerada

    Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerinde yürüdüğü sırada tedirgin olup kaçmaya başlayan şahsın evine yaptığı operasyonda adeta cephanelik ele geçirdi. Operasyon anları kameralara yansırken evde 2'si suikast silahlı olmak üzere 21 ruhsatsız tabanca, bin 850 adet mermi, 500 adet fişek ve uçaksavar mermisi buldu. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir şahsın evinde silah depoladığını bilgisine ulaştı. Telsizler Mahallesi'nde bir süredir fiziki ve teknik takip yapan polis ekipleri, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 18.50 sıralarında Oğuzhan T.'nin (35) cadde üzerinde yürüdüğünü fark etti. Yanına yaklaşıldığı esnada şahıs tedirgin olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    CEPHANELİK GİBİ EVDEN UÇAKSAVAR MERMİSİ ÇIKTI
    Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda hemen hemen her yerine gizlenmiş 2'si suikast silahı olmak üzere 21 adet tabanca ele geçirildi. Devam eden aramalarda bin 850 adet mermi, 500 adet fişek, uçaksavar ve AK-47 mermisi, silah yapımında kullanılan malzemeler, pres makinesi ve 11 bin 150 lira bulundu. Operasyon anı ve aramalar ise kameralara yansıdı.



    SİLAH TİCARETİ YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI
    Evdeki aramaların ardından Kağıthane polisi Oğuzhan T.'yi sağlık kontrolünden geçirerek emniyete götürdü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan da kaydı bulunan Oğuzhan T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "silah imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da cephaneliğe çevrilen eve operasyon kamerada! Suikast silahı, uçaksavar mermisi, fişek...
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