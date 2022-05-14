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    • Yaşam
    • 15.05.2022 01:43
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    • 15.05.2022 01:43
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    Manisa'da iki otomobil feci şekilde çarpışması sonucu can pazarı! 1'i ağır 6 yaralı

    Manisa’nın Ahmetli ilçesinde farklı yönlerden gelen iki araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından alanda adeta can pazarı yaşandı. Kaza sonucunda 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

    İHA
    Manisa’da feci kaza! 6 kişi yaralı

    Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

    Kaza, Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göreİ Ziya A. idaresindeki 45 B 4484 plakalı araç Ahmetli ilçesinden Kargın Mahallesi istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Niyazi Ö. idaresindeki 45 SB 426 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerin 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Ziya A. (29), Niyazi Ö. (40), Hülya Ö. (37) , Ayşe Ö. (56) , Turgut Ö. (9) ve Tuğrul Ö. (6) şahıslar yaralandı. Kazada 45 B 4484 plakalı araç sürücüsü Ziya A. ağır yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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