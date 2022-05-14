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    • Yaşam
    • 14.05.2022 10:37
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    • 14.05.2022 10:48
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    Adana'da korkunç son! Köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! Adana’nın Ceyhan ilçesinde 6 Mayıs'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçarken düşerek beyin kanaması geçiren şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    İHA
    Korkunç son! Günler sonra acı haber geldi

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde 6 Mayıs'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçarken düşerek beyin kanaması geçiren şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    YERE DÜŞEREK BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

    Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Sebze Hali kavşağında kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde durduğu esnada Oktay Tokmak (44) sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısı sonucu yere düşerek beyin kanaması geçirdi. Tokmak, kaldırıldığı Adana Balcalı Hastanesi'nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını bugün kaybetti.

    Olayda sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi de çeşitli yerlerinden ısırılmaları sonucu yaralanmıştı.

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