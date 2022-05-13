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    Trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı kişiye kurşun yağdıran Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu

    İstanbul Sancaktepe'de trafikte yol verme tartışması nedeniyle kurşun yağdırarak Halil İbrahim Scholten'ın ölümüne neden olan Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu. İşte sizler için derlediğimiz 13 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Sezer Öztürk’e 14 yıl 7 ay

    İstanbul Sancaktepe'de geçen yıl trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırarak Halil İbrahim Scholten'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanığın davası karara bağlandı. Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.



    İLK DARBE SIRTINA
    İstanbul Şişli'de Cenk Çağın Ünlü'nün, kardeşi Cem İnan Ünlü tarafından bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Cem Ünlü'nün ağabeyine ilk bıçak darbesini sırtından vurduğu belirtilirken, ağır yaralı halde dışarı kaçmaya çalışan Cenk Ünlü'nün cansız bedenine merdivenlerde ulaşıldığı bilgisine ulaşıldı. Cinayet nedeni hakkında konuşmayan Cem Ünlü'nün, "Ben Rusya'da, Ürdün'de, Lübnan'da bulundum. Ben Türk bile değilim. Doğum günü doğru olmayabilir" gibi ifadeler kullandığı bildirildi. Yunus Emre KAVAK



    TAHRİK İNDİRİMİ
    İstanbul'da sevgilisi Cengiz Kılıç'ı öldüren Ayşe Gül'e mahkeme müebbet hapis cezası verdi. Gül'ün cezası, tahrik ve takdir indirimiyle 15 yıla indirildi.
    Fatih ULAŞ



        DOĞUM ŞAMPİYONU ŞANLIURFA
        TÜİK, 2021'in doğum verilerini açıkladı. 2021'de 1 milyon 79 bin 842 bebek dünyaya geldi. Yüzde 48.7'si kız, yüzde 51.3'ü erkekti. Doğurganlık hızı, 2001'de 2,38 iken, 2021'de 1,7 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi. En yüksek doğurganlık hızı ise Şanlıurfa'da kaydedildi.



        REKOR ELMAS FİYATI
        İsviçre Cenevre'deki müzayede evi Christie's'te yine bir rekor kırıldı. Dünyanın en büyük elması olan 228,31 karatlık The Rock (Kaya) açık artırmaya çıktı. İş insanları ve koleksiyoncular, elması almak için fiyat tekliflerini yarıştırdı.18,6 milyon İsviçre frangına (18,8 milyon ABD doları) satıldı. Elmas, 20 yıl önce Güney Afrika'da çıkarılmıştı.



        SAYGILAR BABA!
        Ankara'da vefat eden Fazıl Say'ın babası müzikolog Ahmet Say (86) için Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende Fazıl Say, "Babam Ahmet Say" adlı eserini piyanoda seslendirdi. Yaptığı konuşmada, "O herkesin, edebiyatçıların ve Türkiye'deki tüm müzikçilerin Ahmet ağabeyi idi. 80'lerde Ahmet Say'ın oğluydum, şimdi gazetelerde 'Fazıl Say'ın babası öldü' yazıyor. Bunlar bizim için önemli değil, biz bir bütünüz" dedi. Say'ın cenazesi, dün öğle vakti kılınan namazın ardından cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



            TARİHİ ATAMA!
            Başkan Recep Erdoğan'ın imzasıyla 10 ilin valisi yer değiştirdi. 9 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Afyonkarahisar'a atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti. Ankara doğumlu olan Yiğitbaşı, AÜ İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Ardından İstanbul'da master ve doktorasını tamamlayıp MÜ'de öğretim üyesi olarak görevine devam etti. 15 Temmuz'a karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli, Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi.



            4.6 MİLYON LİRA DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 4 milyon 639 bin lira devretti. 5 bilenler 33 bin 575'er lira, 4 bilenler 751'er lira, 3 bilenler 36'şar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



            ŞİDDETE AF YOK
            Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi. Buna göre, kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis verilebilecek. Zanlının duruşmada takım elbise giymesi, kravat takması indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller suç olacak. Kadına ve sağlıkçılara şiddet katalog suçu olacak. Kadına karşı suç işleyenler elini kolunu sallayarak dışarı çıkamayacak. Sağlıkta şiddet uygulayanlar tutuklu yargılanacak.



                HAİN SALDIRIYA MİSLİYLE CEVAP
                Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı. Saldırı sonrası hain terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bulunduğu bölgeler yoğun topçu atışı ile yerle bir edildi. 21 hain öldürülürken, hastaneye kaldırılan Piyade Er Oktay Salar, tüm çabalara rağmen şehit oldu.



                KONSOLOSLUĞUMUZA BOMBA ATTILAR
                Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba ile saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, binada

                VAKA SAYISI BİN 778
                Türkiye'de dün 135 bin 738 Covid-19 testi yapıldı. Bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise bin 816 oldu.

                SİNTİNE CEZASI
                Liberya gemisi, İzmit'e atık boşalttı. 3 milyon lira cezaya çarptırıldı.

                FIS FIS KAŞIKÇI!
                Sosyal medyada "Kaşıkçı Elması çalındı" söylentisi yayıldı. Topkapı Sarayı iddiayı yalanladı: Elmas 32 aydır yerinde sergileniyor.

                MUTLULUĞA EREN
                Burdur'da 14 yaşındaki Eren Yavuz, lösemi oldu. Mucize eseri kız kardeşi Beren'in iliği kendisine uydu. Nakille hayata tutundu. Dün ailesiyle mutluluk pozu verip "Kardeşim benim her şeyim" diye konuştu.

                BU NE BİÇİM 'DOG'STLUK
                Adana Ceyhan'da 'Patili Dostlar Güzellik Yarışması' yapıldı. Parktaki etkinliğe katılan köpeklerden biri, çocuğa saldırdı. Yüzünden yaralanan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda dikiş atılan talihsiz yavru, yaşadığı şoku atlatamadı.Babası F.E'nin ise köpeğin sahibi hakkında suç duyurusu yaptı. Ancak karşı tarafın savunması tepki topladı: Köpek havlayınca yere düştü. Cam parçası yüzünü kesti!

                TEM'DE ACI KAZA
                İstanbul TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa sapağında kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 26 yaşındaki Emre Ayat hayatını kaybetti.
                Mustafa BAKIRHAN

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                Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
                Haberler Yaşam Trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı kişiye kurşun yağdıran Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu
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