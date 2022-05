Trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı kişiye kurşun yağdıran Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu

SAYGILAR BABA!

Ankara'da vefat eden Fazıl Say'ın babası müzikolog Ahmet Say (86) için Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende Fazıl Say, "Babam Ahmet Say" adlı eserini piyanoda seslendirdi. Yaptığı konuşmada, "O herkesin, edebiyatçıların ve Türkiye'deki tüm müzikçilerin Ahmet ağabeyi idi. 80'lerde Ahmet Say'ın oğluydum, şimdi gazetelerde 'Fazıl Say'ın babası öldü' yazıyor. Bunlar bizim için önemli değil, biz bir bütünüz" dedi. Say'ın cenazesi, dün öğle vakti kılınan namazın ardından cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.