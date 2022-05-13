Trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı kişiye kurşun yağdıran Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu





KONSOLOSLUĞUMUZA BOMBA ATTILAR

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba ile saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, binada



VAKA SAYISI BİN 778

Türkiye'de dün 135 bin 738 Covid-19 testi yapıldı. Bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise bin 816 oldu.



SİNTİNE CEZASI

Liberya gemisi, İzmit'e atık boşalttı. 3 milyon lira cezaya çarptırıldı.



FIS FIS KAŞIKÇI!

Sosyal medyada "Kaşıkçı Elması çalındı" söylentisi yayıldı. Topkapı Sarayı iddiayı yalanladı: Elmas 32 aydır yerinde sergileniyor.



MUTLULUĞA EREN

Burdur'da 14 yaşındaki Eren Yavuz, lösemi oldu. Mucize eseri kız kardeşi Beren'in iliği kendisine uydu. Nakille hayata tutundu. Dün ailesiyle mutluluk pozu verip "Kardeşim benim her şeyim" diye konuştu.



BU NE BİÇİM 'DOG'STLUK

Adana Ceyhan'da 'Patili Dostlar Güzellik Yarışması' yapıldı. Parktaki etkinliğe katılan köpeklerden biri, çocuğa saldırdı. Yüzünden yaralanan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda dikiş atılan talihsiz yavru, yaşadığı şoku atlatamadı.Babası F.E'nin ise köpeğin sahibi hakkında suç duyurusu yaptı. Ancak karşı tarafın savunması tepki topladı: Köpek havlayınca yere düştü. Cam parçası yüzünü kesti!



TEM'DE ACI KAZA

İstanbul TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa sapağında kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 26 yaşındaki Emre Ayat hayatını kaybetti.

Mustafa BAKIRHAN

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