Muğla'da fuhuş operasyonu! Şifreler: Son model araçlarımız geldi! Kızımız evinizi temizlik için hazır

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 22 KADIN KURTARILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından geçen 11 Mayıs'ta saat 06.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. 10 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 22 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.