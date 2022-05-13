140 kilo eroinle yakalanan TIR şoförü: Para tatlı geldi

İddianamedeki ifadesinde Mehmet Kasım S., "Van'da 1 yıl önce tesadüfen tanıştığım R.T., bana elinde eroin olduğunu söyledi. Uyuşturucuyu İstanbul'a götürmemi istedi. Başta kabul etmedim ancak daha sonra para tatlı gelince sevk için tekrar kendisiyle görüştük. Bana 150 bin TL vereceğini söyleyince kabul ettim. Taşıyacağım malın eroin olduğunu biliyordum. 7 Mart'ta sakin bir yerde buluştuk. R.T.'nin aracıyla getirdiği eroinleri aracıma yükledim. Bana 150 bin TL'yi verdi. O parayla borçlarımı ödedim. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktım ve yakalandım. Pişmanım, keşke böyle bir şeye kalkışmasaydım" dedi.