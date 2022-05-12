Bodrum'da bu yıl atık krizi başladı! Gümüşlük denizi resmen siyaha boyandı

Yaz aylarının gelmesiyle, rota yine Bodrum'u çıktı! Dünyaca ünlü tatil beldesi, her yıl olduğu gibi bu sene de cep yaktı. Türkbükü'ndeki 'kazık' fiyatlarıyla ünlü mekan, yeni sezon menüsünü açıkladı. Geçtiğimiz yıl 98 liraya servis ettiği lahmacunun fiyatını 195 liraya çıkardı. Aynı yerde, şezlonga uzanıp güneşlenmenin bedeli ise bin 500 liraydı! Şaşkına çeviren pahalılık bununla da kalmadı. Bölgede sezonluk villa kiraları 2 milyon lirayı aştı. Ancak bu tablonun bir de görünmeyen yüzü vardı. Alt yapı eksikliği ve belediyenin yetersiz çalışması nedeniyle Bodrum alarm vermeye başladı. Tatil beldesi, henüz sezonun başında atık kriziyle karşı karşıya kaldı. Gümüşlük'te deniz siyaha boyandı. Çevre katliamıyla ilgili ortaya atılan iddia ise şok etkisi yarattı. Öyle ki vidanjörlerin kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından toplanan atıkları kaçak yollarla derelere bıraktığı ortaya çıktı. Öte yandan bölge sakinleri yaz aylarında artan nüfus nedeniyle bölgedeki atık tesislerinin yetersiz kaldığından dert yandı. Çünkü Bodrum'daki tesisler, 140 bin kişilik nüfus baz alınarak yapıldı. Ancak yaz aylarında bölgenin nüfusu 1 milyonu aştığı vurgulandı.