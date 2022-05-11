Diyanet İşleri Başkanlığı resmen duyurdu! Hac işlemleri de artık e-Devlet'te





"HAC İŞLEMLERİ ÇATISI ALTINDA TEK BİR HİZMETTE TOPLANMIŞTIR"

Vatandaşların işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için e-Devlet hizmetini nasıl kullanacaklarını anlatan eğitim videolarının da eklendiğini kaydeden Erbaş, tüm hizmetlerin hac işlemleri çatısı altında toplandığını vurgulayarak, "Hac ön kayıt, kura sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş dönüş, otel bilgileri, kafile görevlerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler, hac işlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır elhamdülillah. Vatandaşımız e-Devlet Kapısı üzerinden hac işlemlerine girdiğinde hangi aşamada buluyor ve hangi işlemi gerçekleştirmek istiyor ise o menüden işleme başlayabilecektir" diye konuştu. Erbaş, konuşmasını çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek sonlandırdı.



"BUNLARIN HEPSİNİ E-DEVLET KAPISINI ALMIŞ DURUMDAYIZ"

Çalışmanın paydaşlarından olan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Başkanı Koç ise şu cümlelere yer verdi: "Her sene hac ve umre için binlerce vatandaşımız başvuru yapıyor. Aynı şekilde Kudüs'e gitmek için de binlerce vatandaşımız başvurular yapıyor. Artık bunların hepsini e-Devlet Kapısı'na almış durumdayız. Bizler de bu mukaddes yolculuğu daha da rahat bir hale nasıl getirebiliriz diyerek hac ve umre işlemlerimizi dijitalleştirdik ve e-Devlet Kapısı'na aldık." Programı günün anısına protokol katılımcılarının fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

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