Yabancı uyruklu genç 'telefon kazandın' bahanesiyle 30 bin lirasını kaptırdı

Ben de tamam dedim gönderdim parayı. Bana kasko dosyası gönderdiler benden 4 bin 200 lira istediler. Ben de buna tepki gösterdim zaten kazandım diye. Toplam benden 30 bin 500 lira kadar aldılar. Bana sürekli mesaj atıyorlar halen sanki benim onlardan korktuğumu düşünerek. Avukat ile görüştüm bundan sonra mahkemeye çıkacaksınız. Ben de tamam dedim sonra benden 30 bin lira sonrasında 12 bin lira kadar para istediler ve aldıkları paraların hepsinin geri geleceğini söylediler" şeklinde konuştu.