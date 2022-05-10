Yabancı uyruklu genç 'telefon kazandın' bahanesiyle 30 bin lirasını kaptırdı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Muhammed El Hamşo (21) sosyal medya üzerindeki bir sayfadaki yaklaşık 25 bin lira değerindeki telefon çekilişine katıldı.
Hamşo'ya iki gün sonra katıldığı çekilişten telefon kazandınız mesajı geldi. Çekiliş yapan kişilerle iletişime geçen gençten, şahıslar 420 lira çekiliş parası istedi. Şahıslar, bu isteklerini yerine getiren Muhammed El Hamşo'dan daha sonra telefonun IMEI için 870 lira daha isterken, Hamşo bu parayı da yatırdı.
Daha sonra şahıslar çeşitli bahanelerle para istemeye devam ederken, toplam 30 bin liraya yakın para yatıran Hamşo'yu en son birlikte oturdukları babasını sınır dışı ettiririz tehdidiyle 12 bin lira daha isteyerek tehdit etmeye başladılar. Dolandırıcıların, para yatırılmadığı takdirde kendisiyle ilgili avukat biriminin görevlendirileceğini söylemesi üzerine Hamşo emniyete giderek whatsapp üzerindeki yazışmalarla birlikte şikayetçi oldu.