Son dakika: Halil Falyalı soruşturmasında şüpheli olan Metin Süs'ün ifadesi ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şoförüyle birlikte geçtiğimiz 8 Şubat'ta Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Metin Süs'ün ifadesi ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Falyalı'yı çapraz ateşe tutan ve akabinde Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen Mustafa Söylemez, 9 Şubat sabahı Bakırköy'de bulunan Metin Süs'le buluştu.
Süs ifadesinde, Mustafa Söylemez'le ne zaman tanıştığını, o gün neden yanına geldiğini soruşturma makamlarıyla paylaştı. Süs, 'Yandım Çavuş' isimli bir restoranın sahibi olduğunu dile getirdi.
6 YILDIR TANIYORMUŞ
Süs ifadesinde, Mustafa Söylemez'le 2016-2017 yıllarından itibaren tanıdığını söyledi. Söylemez'in sahibi olduğu akaryakıt istasyonu ve restoranlarına sık sık geldiğini dile getirirken, "Kendisini ilk başta müşteri olarak tanırdım. Telefonla irtibatım vardır. Ticaretimiz olmamıştır. Bu şahısla ortak bir suç kaydımız yoktur" dedi.