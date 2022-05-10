Son dakika: Halil Falyalı soruşturmasında şüpheli olan Metin Süs'ün ifadesi ortaya çıktı

BERABER KAHVALTI YAPALIM

Olay günü kahvaltı salonunda Mustafa Söylemez'le görüştüğünü kabul eden Süs, "Kendisi sabah saatinde beni aradı ve işyerine gitmediysen beraber kahvaltı yapalım dedi. Kendisini Bakırköy Veliefendi köprüsünün sahil tarafından araçsız bir şekilde aldım. Kahvaltı yaptık. Eşinin rahatsız olduğunu ve iyi bir beyin cerrahi bulmam konusunda benden yardım istedi. Bunun üzerine konuşmalar yaptık ve kendisini Ataşehir'deki evine bıraktım" diye konuştu.