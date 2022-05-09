Şanlıurfa'da el parmağı kopan işçiye el parmağı yerine ayak parmağı nakledildi

Şanlıurfa'da 4 ay önce spiral makinesi ile çalıştığı sırada kaza sonucu sağ el başparmağı kopan ve el fonksiyonlarını büyük ölçüde kaybeden Mehmet Sargın, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

EL PARMAĞI YERİNE AYAK PARMAĞI NAKLEDİLDİ

Plastik ve el cerrahi uzmanlarının birçok kez ameliyat ettiği Sargın'a, son olarak nakil operasyonu yapıldı. Sargın'ın kopan sağ el baş parmağının yerine sağ ayak ikinci parmağı nakledildi.

Operasyon ile yeni parmağına kavuşan Sargın, doktorlara teşekkür etti. Operasyonu yapan ekipteki Dr. Buğra İpek, "Hasta, bir kaza sonucu parmağını kaybetmişti. Kaybettiği parmağının yerine bir nakli yapmamız lazımdı.Ayaktan parmak naklinde mikro cerrahi uyguladıktan sonra pıhtı atıp, parmağı kaybetme riski vardı. Hastayla konuşarak, yapacağımız tekniğin uygun olacağına karar verdik. Sağ ayak ikinci parmağını, kopan başparmağın yerine başarıyla naklettik" dedi.