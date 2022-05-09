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    • Yaşam
    • 09.05.2022 16:36
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    • 09.05.2022 16:36
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    Antalya'da kan donduran olay! Kayalıklarda bulundu

    Son dakika haberi... Antalya'da deniz kıyısındaki kayalık bölgede bir erkek cesedi bulundu. Baş kısmında darbe izleri olan cesedin yabancı uyruklu bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

    Antalya’da kan donduran olay! Kayalıklarda bulundu

    Antalya'da deniz kıyısındaki kayalıklarda bir erkek cesedi bulundu. Baş kısmında darbe izleri olan cesedin yabancı uyruklu bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

    Muratpaşa ilçesi Lara Örnekköy plajındaki kayalık alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri ise cesedin bulunduğu kayalık alanda inceleme başlattı. Üzerinde elbiseleri bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yabancı uyruklu olduğu belirtilirken, kafa bölgesinde ise darbeye bağlı izler olduğu öğrenildi.

    Polis, şahsın kayalık alandan düşme ya da boğulmaya bağlı olarak öldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, kimlik ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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