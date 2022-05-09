Antalya’da kan donduran olay! Kayalıklarda bulundu

Antalya'da deniz kıyısındaki kayalıklarda bir erkek cesedi bulundu. Baş kısmında darbe izleri olan cesedin yabancı uyruklu bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Muratpaşa ilçesi Lara Örnekköy plajındaki kayalık alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.