Onu affetmem imkansız! İstanbul'da eltilerin kavgasından kan aktı

Sarıyer'de önceki gün meydana gelen olayda kan döküldü... Aralarında kıskançlık nedeniyle anlaşmazlık yaşanan iki elti, Çayırbaşı'nda karşılaştı. Sevtap Gülünbülbülü eltisi Ece Erdoğan'a küfür ve hakaret etti.

Daha sonra da saçından çektiği eltisi Ece Erdoğan'ı belinden çıkardığı silahla yanağından vurup kayıplara karıştı. Mermi talihsiz kadının yanağından girerek diğer yanağına denk geldi. Saldırgan elti olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan elti Ece Erdoğan'ın yanağındaki mermi ise başarılı geçen ameliyatla çıkartıldı.

Yaşanan korkunç olay üzerine ölümle burun buruna gelen talihsiz kadın, eltisinin güzelliğini kıskandığı gerekçesiyle saldırdığını iddia ederken saldırgan Sevtap Gülünbülbülü, Sarıyer Asayiş Büro Ekipleri'nce kıskıvrak yakalandı. Yaşanan olay hakkında soruşturma başlatıldı.

ONU AFFETMEM İMKANSIZ

Ece Erdoğan, yaşanan olay sonrasında eltisi Sevtap Gülünbülbülü'nü asla affetmeyeceğini söyledi. Sevtap Gülünbülbülü, yakalanınca pişman olduğunu söyledi.