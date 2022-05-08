Konya'da arkadaş cinayeti! Para için gözünü kırpmadan bıçakladı (Yaşam haberleri)

Olay önceki gece Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Yardım çığlığı yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis, eve girdiğinde 30 yaşındaki Celal Küçükkara'yı kanlar içerisinde buldu. 5 yerinden bıçaklandığı tespit edilen Küçükkara kaldırıldığı hastanede öldü. Polis, olayı gerçekleştiren kişinin Küçükkara'nın birlikte yaşadığı 22 yaşındaki Yusuf Dinç olduğunu tespit etti. Dinç olay yerinden 15 kilometre uzaklıktaki Meram ilçesinde saklandığı binanın çatı katındaki güvercin kulübesi içinde yakalandı. Katil mahkeme tarafından tutuklandı.

EN ACI ŞAKA!

Muğla'da bir mermer ocağında işçi olan Ahmet Çalışkan, çoban kulübesinde şakalaştığı iş arkadaşı Abdullah Darakcı tarafından pompalı tüfekle alnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Çalışkan, can verdi. Tutuklanan Darakcı, korkunç anları "Tüfeği Ahmet'e doğrultarak, 'Şeytan doldurur mu?' dedim. Vurursun, vuramazsın diye şakalaştığımız sırada, içerisinde fişek olmadığını düşündüğüm tüfeği ateşledim" sözleriyle anlattı.

PAZARDAKİ SERVET

Teksaslı bir antika koleksiyoneri olan Laura Young, 2018'de 35 dolara aldığı heykelin önemli bir sanat eseri olduğu ortaya çıktı. MÖ 1. yüzyılın sonlarına ait olduğu belirlenen heykelin Romalı komutan Drusus Germanicus'u betimlediğini ifade etti. Uzmanlar heykelin, 2 milyon dolar civarında olduğuna dikkat çekti. San Antonio Sanat Müzesi'nde sergilenecek heykelle ilgili sanat aşığı kadına ne kadar ücret ödeneceği henüz muamma.

YİNE VİRÜS!

Geçtiğimiz aylarda tarihin ilk domuzdan insana kalp nakli David Bennett'e (57) nakledilmişti. Ancak Bennett, kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Maryland Üniversitesi'nden Cerrah Dr. Bartley Griffith, hastanın ölmeden önce çok sayıda komplikasyon yaşadığını kabul etti ve ölüm nedeninin virüs kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

BİN 661 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 102 bin 242 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Bin 661 kişiye tanı konuldu. 11 kişi hayatını kaybetti. Bin 843 kişi ise iyileşti.

60 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 60 milyon 628 bin 392 lira devretti. 5 bilen 5 kişi 124 bin 695'er, 4 bilenler 2 bin 99'ar, 3 bilenler 135'er, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.

HAYRET PİSİ!

Arandığını duyan hırsız, çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi! İlginç olay 27 Nisan günü İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Zemin kattaki dairesinde oturan Okan Altıntaş, 2 yıldır baktığı kedisi Oscar'ın evde bulamayınca sitenin güvenliğine haber verdi. Kamera kayıtlarını incelediğinde kedisinin çalındığını fark etti! Durumu hemen polise bildirdi. Karakoldayken güvenlik görevlisi kendisini arayarak 'Kediniz taksiyle geldi' haberini alınca şok geçirdi! Çünkü arandığını duyan hırsız, panikleyip kediyi taksiyle geri göndermişti. Altıntaş, "Nasıl oldu bilmiyoruz, arkadaş kediyi taksi ile bırakmış. Biz de bunun üzerine şikayetimizi geri çektik" dedi.

PESTETİK

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, 2021'in son 10 aylık döneminde tedavi amacıyla Türkiye'yi tercih eden turist sayısı yaklaşık 371 bine ulaştı. Türkiye her ne kadar medikal estetik ve sağlık turizminde önemli bir noktada yer alsa da halen prosedüre uygun olmayan işletmelerin risk oluşturduğu açıklandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye giden İngiliz vatandaşlarını uyardı. 17 İngiliz vatandaşının Türkiye'de geçirdiği tıbbi işlemler sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

ÖZEL MİTİNG

ABD eski Başkanı Donald Trump, ABD Senatosu'na Cumhuriyetçi Parti'den aday olan ünlü Türk cerrah Mehmet Öz'e destek için mitinge katıldı. Pensilvanya Pitsburg'da kürsüde şov yapan Trump, Öz için "Büyük beyefendi. Oylarınızı verin, senatör seçin" ifadelerini kullandı. Yağmura rağmen yüzlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Öz ise demokratların enerji ve çevre konusundaki önerileri için "Yeşil Yeni Anlaşma bir yalan" çıkışını yaptı.

LOKMASI ÖLDÜRDÜ

Yalova'da Volkan Bozkuş'un lokması boğazına kaçtı. Nefessiz kaldı. Talihsiz adam kurtarılamadı.

GİZLİ KAYIT DELİL

Ev sahibi, gündelikçinin cüzdanını karıştırdığını gizli kamerayla tespit etti. Yargıtay, onay verdi: Hukuka uygun.