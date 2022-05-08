Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul'da Asiye Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun'un her söylediği yalan çıktı

    İstanbul’da sokak ortasında saplantılı olduğu talihsiz genç kızı öldüren Ümit Karakoyun, “Asiye beni çağırdı” yalanı da telefon kayıtlarında ortaya çıktı. Ümit Karakoyun, arkadaşının evinde gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı.

    Her sözü yalan!

    Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı öldüren ve çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanan Ümit Karakoyun'un 2 yıl önce Asiye Atalay'ın evine gidip ailesiyle tartıştığı babası ile kavga ettiği belirtildi.

    "Yedi yıldır tanıyorum" dediği Asiye ile aynı mahallede oturan şüphelinin emniyette; "Beni Asiye konuşmaya çağırdı. Canlı yayını izleyince oradan mesaj attım gel beni al dedi. Gitmek istiyorum dedi ondan gittim" dese de yapılan incelemelerde saplantılı aşığın Asiye tarafından engelli olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, yapılan incelemede Asiye ile katilin öyle bir konuşma yapmadığını belirtti. Katil, ilk ifadesinde ise, kıskandığı için öldürdüğünü itiraf edip sonra bunu da inkar etmişti.
    Yunus Emre KAVAK

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Adam kazandı Vol.2
    Haberler Yaşam İstanbul'da Asiye Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun'un her söylediği yalan çıktı
        SON DAKİKA