İstanbul'da Asiye Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun'un her söylediği yalan çıktı

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı öldüren ve çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanan Ümit Karakoyun'un 2 yıl önce Asiye Atalay'ın evine gidip ailesiyle tartıştığı babası ile kavga ettiği belirtildi.

"Yedi yıldır tanıyorum" dediği Asiye ile aynı mahallede oturan şüphelinin emniyette; "Beni Asiye konuşmaya çağırdı. Canlı yayını izleyince oradan mesaj attım gel beni al dedi. Gitmek istiyorum dedi ondan gittim" dese de yapılan incelemelerde saplantılı aşığın Asiye tarafından engelli olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, yapılan incelemede Asiye ile katilin öyle bir konuşma yapmadığını belirtti. Katil, ilk ifadesinde ise, kıskandığı için öldürdüğünü itiraf edip sonra bunu da inkar etmişti.

Yunus Emre KAVAK