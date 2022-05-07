Bali açıklarında kaybolan 3 gün sonra sağ olarak bulunan Erhan Şeçkal'ın mucize kurtuluşu

Liberya bandıralı Quorn adlı geminin kaptanı Erhan Seçkal, film gibi bir olayın kahramanı olarak denizcilik tarihindeki yerini aldı. Her şey Seçkal'ın gemide kaybolmasıyla başladı. Genç kaptan, Port Hedland'den hareket ederek Vietnam'a seyrederken Bali açıklarında sırra kadem bastı. 3 gün kendisinden haber alınamadı. Seçkal'ın, 2 Mayıs Pazartesi günü gemiden denize düştüğü saptandı. Seçkal, 66 saat sonra Bali'de balıkçılar tarafından kurtarıldı. Vücudunda güneş yanıkları bulunurken genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Seçkal'ın bir tahta parçasına tutunarak hayatta kaldığı ortaya çıktı. Umutlarının hiç bitmediğini söyleyen kaptanın eşi Züleyha Seçkal ise "Kurtulduysa adalara yüzer diye düşündük. Allah onu, 2 çocuğumuza bağışladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden gelecek haberi bekliyorduk. Bali'de balıkçıların bularak karaya çıkarması hayatımızda aldığımız en güzel haberdi" ifadelerini kullandı.
BAŞSAĞLIĞINA GELMEYE BAŞLAMIŞLARDI
Erhan Seçkal'ın kayınpederi Ramazan Yaman ise gecenin 04.00'ünde mucize gibi bir telefon aldıklarını ve damadının sesini duyduklarını belirtti. Şunları söyledi: "Şükürler olsun mutlu haberi aldık. Mucize gibi bir telefon; Erhan'ın sesiydi, 'İyiyim' dedi. Millet baş sağlığına gelmeye başlamıştı. Şu an ne diyeceğimizi bilemiyorum. Devletimizden, her ilgilenenlerden Allah razı olsun..."