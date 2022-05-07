Bali açıklarında kaybolan 3 gün sonra sağ olarak bulunan Erhan Şeçkal'ın mucize kurtuluşu





BAŞSAĞLIĞINA GELMEYE BAŞLAMIŞLARDI

Erhan Seçkal'ın kayınpederi Ramazan Yaman ise gecenin 04.00'ünde mucize gibi bir telefon aldıklarını ve damadının sesini duyduklarını belirtti. Şunları söyledi: "Şükürler olsun mutlu haberi aldık. Mucize gibi bir telefon; Erhan'ın sesiydi, 'İyiyim' dedi. Millet baş sağlığına gelmeye başlamıştı. Şu an ne diyeceğimizi bilemiyorum. Devletimizden, her ilgilenenlerden Allah razı olsun..."

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