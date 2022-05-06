Yüzlerce kişi Tunca'da bir araya geldi! Dilekler suya bırakıldı

Canalp ve Gürkan daha sonra Tunca Nehri'ne, "Sağlık, Barış, Bereket, Huzur" yazan dilek çiçeğini bıraktı.

Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'ni kutlayan Canalp, "Dünyada sabahın beş buçuğunda festival yapan tek millet Türk milleti, bu saatte festival organize eden de Edirne olarak biziz. Dünyanın örnek devleti de biziz, dünyanın örnek milleti de biziz." dedi.

Gürkan ise Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan etkinlikleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kakava-Hıdrellez'in tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi.

Roman sivil toplum gönüllüsü Turan Şallı da nehirden aldığı su ile yüzünü yıkadı. Şallı, Kakava sabahı nehirden alınan su ile yüz yıkamanın Romanlar için bir gelenek olduğunu ifade etti.

Şenlik, çeşitli etkinliklerle gün boyunca sürecek.