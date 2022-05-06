Kapanış saatinde AVM'ye girmek isteyen alkollü şahıs olay çıkardı

Küçükçekmece'de, alkollü şahıs alışveriş merkezinin kapanış saatinde içeri girmeye çalışınca, arbede yaşandı. Şahıs, gelen polis ekiplerine de dakikalarca direnerek zorluk çıkarttı.



Olay, önceki akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin kapanış saatinde kimliği belirsiz alkollü bir şahıs içeri girmek istedi. Şahsı engellemeye çalışan güvenlik görevlileri ile alkollü kişi arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri şahsın gitmemesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri erkek şahsı karakola götürmek istedi ancak şahıs direnerek karşı çıktı. Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu şahsı kelepçeleyerek araca bindirdi.



Polis ekiplerinin adamı dakikalarca araca bindirmeye çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Karakolda ifadesi alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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