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    • Yaşam
    • 05.05.2022 08:26
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    • 05.05.2022 08:41
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    Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

    Zonguldak'ta gece saatlerinde kontrolden çıkan bir pikap şarampole uçtu. 50 metre yükseklikten ormana uçan araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu! 2 yaralı

    Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan pikap araç 50 metreden ormanlık alana yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay gece 03.00 sıralarında Merkeze bağlı Gaca mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan pikap araç, yaklaşık 50 metre yükseklikten yol kenarında bulunan ormanlık alana uçtu.


    Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken diğeri ise ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak yola çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen iki yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

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