Gaziantep'te bir hurdacı cinayeti daha! 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk evinde ölü bulundu





ÖLDÜRÜLEN İKİNCİ HURDACI OLMASI KAFALARI KARIŞTIRDI

Kentte, sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen hurdacı Emirhan Nur'un ardından yine hurdacı olan Seyfettin Çabuk'un öldürülmesi ve bir günde iki hurdacı cinayetinin yaşanması ise dikkat çekti.