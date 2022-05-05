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    • Yaşam
    • 05.05.2022 17:44
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    • 05.05.2022 17:44
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    Gaziantep'te bir hurdacı cinayeti daha! 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk evinde ölü bulundu

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen bir olay görenleri şoke etti. 23 yaşında hurdacılık yapan Seyfettin Çabuk'tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Emniyet güçlerinin Çabuk'un evine girmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. Sabah saatlerinde başka bir hurdacının daha öldürülmüş olması kafaları karıştırdı.

    DHA
    Gaziantep’te bir hurdacı cinayeti daha

    Gaziantep'te hurdacılık yapan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kentte sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen hurdacı Emirhan Nur'un ardından yine hurdacı olan Seyfettin Çabuk'un öldürülmesi dikkat çekti.

    Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen ve evde yalnız kalan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk'tan uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine 23 yaşındaki gencin bulunduğu eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kapıyı kırarak içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Seyfettin Çabuk'u yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yakınları tarafından haber alınamayan gencin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.



        BÖLGEDE GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE
        Yaşanan olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde inceleme yaparak delil topladı. Öldürülen gencin cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



        ÖLDÜRÜLEN İKİNCİ HURDACI OLMASI KAFALARI KARIŞTIRDI
        Kentte, sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen hurdacı Emirhan Nur'un ardından yine hurdacı olan Seyfettin Çabuk'un öldürülmesi ve bir günde iki hurdacı cinayetinin yaşanması ise dikkat çekti.
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            Haberler Yaşam Gaziantep'te bir hurdacı cinayeti daha! 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk evinde ölü bulundu
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