Ankara'da beyin cerrahı profesörden kadın doktora şiddet! Parmağını kırdı

Dava dosyasına göre, Beyin Cerrahı Prof. Dr. Aşkın H. aynı hastanede asistan hekim olarak çalışan Hazel Y. ile duygusal ilişki yaşıyordu. Genç kadının iddialarına göre, çift evlenme kararı aldıktan sonra Prof. Dr. Aşkın H., tehdit ve hakaretlerde bulundu. Genç kadın da evlenme teklifi sırasında kendisine verilen yüzüğü iade etti. 4 Ocak 2019'da, iddiaya göre, bir tartışma sırasında Aşkın H. genç kadının her iki elini tutarak parmaklarını büktü. Genç kadının, sol elinin üçüncü parmağı kırıldı. Tedavisinin ardından genç kadın, Aşkın H.'den şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı.