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    • Yaşam
    • 05.05.2022 08:43
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    • 05.05.2022 08:52
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    Ankara'da beyin cerrahı profesörden kadın doktora şiddet! Parmağını kırdı

    Ankara'da beyin cerrahı olarak görev yapan Prof. Dr. Aşkın H., aynı hastanede çalışan asistan hekim Hazel Y. ile ilişki yaşamaya başladı. Genç kadının iddiasına göre ikili evlilik kararı aldıktan sonra aralarında çıkan tartışmadan ünlü profesör kadının parmağını kırdı. Şiddet olayı sonrası genç kadın profesör hakkında şikayetçi oldu.

    Ankara’da beyin cerrahı profesörden kadın doktora şiddet

    Dava dosyasına göre, Beyin Cerrahı Prof. Dr. Aşkın H. aynı hastanede asistan hekim olarak çalışan Hazel Y. ile duygusal ilişki yaşıyordu. Genç kadının iddialarına göre, çift evlenme kararı aldıktan sonra Prof. Dr. Aşkın H., tehdit ve hakaretlerde bulundu. Genç kadın da evlenme teklifi sırasında kendisine verilen yüzüğü iade etti. 4 Ocak 2019'da, iddiaya göre, bir tartışma sırasında Aşkın H. genç kadının her iki elini tutarak parmaklarını büktü. Genç kadının, sol elinin üçüncü parmağı kırıldı. Tedavisinin ardından genç kadın, Aşkın H.'den şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı.



    'KASTEN YARALAMA'DAN DAVA
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce alınan raporda, Hazel Y.'nin yaralamasının basit bir tıbbi müdahaleyle giderilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi. Savcılık hazırladığı iddianamede Aşkın H. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde atılı suçlamayı kabul etmediğinin görüldüğü, müştekinin sol el 3. parmakta meydana gelen kırığın şüphelinin kasti eylemi sonucu meydana geldiğinin doktor raporuyla sabit olduğu belirtildi. İddianamede şüphelinin savunmasına itibar edilmediği de ifade edildi.

    'DÜŞEREK YARALANDI' İDDİASI
    Prof. Dr. Aşkın H. de eski sevgilisi hakkında 'suç uydurma', 'iftira', 'evrakta sahtecilik' iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Davanın 21 Nisan'daki ilk duruşmasında sanık Aşkın H., "Suç tarihinde, Hazel Y. düşerek yaralandığını söyledi" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

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