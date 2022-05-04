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    • Yaşam
    • 04.05.2022 17:02
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    • 04.05.2022 17:02
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    Uykunun etkisiyle 5. kattan düşen 19 yaşındaki genç ağır yaralandı

    Samsun'da evlerinde uykunun etkisiyle 5. katındaki balkondan düşen 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç ağır yaralandı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Abdulshakoor Younıs Ahmed Al Mustafa'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA
    Uyurgezer genç 5. kattan düştü

    Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Abdulshakoor Younıs Ahmed Al Mustafa (19) uykudan uyanıp balkona çıktı ve uykunun da etkisiyle evlerinin 5. katındaki balkondan düştü.

    Ağır yaralanan Iraklı genç 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Abdulshakoor Younıs Ahmed Al Mustafa'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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