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    Üstün zekalı Bartu Çitci başarısıyla sınırları zorladı! ABD’deki Rice Üniversitesi’nden burs kazandı

    Üstün zekalı Bartu Çitci, başarısıyla sınırları zorladı. ABD’deki Rice Üniversitesi’nden burs kazandı. Sözleri herkesi duygulandırdı:Hedefim Silikon Vadisi'nde çalışmak. Bir gün ülkeme mutlaka geri döneceğim.

    Son de’Rice’ başarılı

    İzmir'de yaşayan Bartu Çitci (17), sınırları zorladı! Henüz ilkokul 3. sınıftayken 150 IQ puanıyla üstün zekalı olduğu anlaşıldı. İlkokul ve ortaokuldaki eğitimlerini, TÜBİTAK'ın bilim olimpiyatlarında dereceler elde ederek tamamladı. Şu anda lise son sınıfta eğitim gören Çitçi'nin başarısı ABD'deki üniversitelerin de dikkatinden kaçmadı. Başarılı genç şimdiden Rice, Michigan, Massachusetts, Ohio ve Arizona üniversitelerinden burslu eğitim için kabul aldı. Yıllık eğitim ücreti 50 bin doların üzerinde olan Rice Üniversitesi'ni tercih eden Çitci, bilgisayar ve yazılım mühendisliği alanında ilerlemek istediğini açıkladı. "Hedefime şimdilik ulaştım. Yeni hedefi orada bulmam gerekiyor diye düşünüyorum belki akademiye giderim belki Silikon Vadisi'ne çalışmaya giderim. Ülkemi orada iyi temsil edeceğim. Kesinlikle ne zaman olur bilmiyorum ama Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Vatanıma geri dönerim, evim burası" diyerek mutluluğunu anlattı.

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    Haberler Yaşam Üstün zekalı Bartu Çitci başarısıyla sınırları zorladı! ABD’deki Rice Üniversitesi’nden burs kazandı
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