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    • Yaşam
    • 04.05.2022 18:45
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    • 04.05.2022 18:45
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    İzmir'de kardeş kavgası! Borç yüzünden öldürdü...

    İzmir’in Menderes ilçesinde Abdulali D., borç-alacak nedeniyle tartıştığı ağabeyi M.D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kardeşler arasında borç kavgası!

    İzmir'in Menderes ilçesinde Abdulali D. (19), borç-alacak nedeniyle tartıştığı ağabeyi M.D. (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

    BAYRAM ZİYARETİNDE TARTIŞTILAR
    Olay, dün saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. ile bayram ziyaretinde bir araya geldiği kardeşi Abdulali D. arasında iddiaya göre, borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı.

    BIÇAKLA SALDIRDI
    Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., bıçakla kardeşine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Abdulali D., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Buradaki müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Abdulali D., bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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    Haberler Yaşam İzmir'de kardeş kavgası! Borç yüzünden öldürdü...
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