Baldızını elle taciz ettiği ileri sürülen enişteye mahkeme tarafından 5 yıl hapis cezası verildi

İZMİR'DE, baldızı T.T.'yi (20) taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 7 ay hapis cezası alan G.T. (35) hakkındaki karar, istinaf mahkemesi tarafından bozulup, beraatine karar verildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi'nin verdiği kararda, T.T.'nin ifadelerinde çelişkiler bulunduğu, o dönem eniştesiyle ablası arasında mal paylaşımı konusunda çekişmeli boşanma davası başlaması nedeniyle G.T. ile menfaat çatışması yaşadıkları kaydedildi. Bu karar, T.T.'nin avukatının itirazı üzerine Yargıtay'a taşındı. Bayraklı'da yaşayan T.T., annesi D.T.'ye eniştesi G.T. tarafından birçok kez elle tacize maruz kaldığını anlattı. D.T.'nin suç duyurusunda bulunması üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İfadesi alınan T.T., tacizin sürekli olduğunu belirtip, "Eniştem, bana yabancı sanatçıların kliplerini izlettiriyordu. Bir gün ablamlar bize geldiğinde tek başıma odada otururken, kardeşimi ve yeğenimi odadan yolladı. Göğüs bölgemi elledi. Ben de onu omuzlarından itip 'Abi ne yapıyorsun' diyerek tepki verdim. Ablamlar, haftada 3-4 kez bizim eve gelirlerdi ve eniştem her geldiğinde bana dokunurdu" dedi.



'ANNESİ SÜREKLİ EVDEYDİ'

G.T. ise mahkemeye verdiği savunmasında, suçlamaları reddedip, "Biz ilk etapta eşim S.T. ile anlaşmalı olarak boşanacaktık. Ancak araya maddi konuların girmesi üzerine bu çekişmeli bir boşanma haline geldi. T.T.'ye yönelik herhangi bir cinsel istismar eylemim kesinlikle olmadı. T.T.'nin annesi D.T. ev hanımıdır. Bu nedenle de devamlı olarak evde bulunmaktadır. Bu iddialar boşanmayla ilgili konular sebebiyle asılsızca gündeme geldi" ifadesini kullandı. T.T.'nin avukatı Büşra Tuğçe Yetken, istinaf mahkemesinin kararına itiraz ettiklerini ve dosyanın Yargıtay'da incelenip son kararın verileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Aynı evin içinde olayın, mağdurun kardeşi tarafından görülmesine rağmen, tarafsız olamayacağı düşünülerek ifadelerine itibar edilmedi. Biz bu olayların tam olarak kim tarafından görülebileceğini anlamadık. Kaldı ki cinsel suçlarda tanık anlatımlarının bizzat görgüye dayalı olması aranmaz. Yargıtay'da adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz."

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