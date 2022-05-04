Arkadaşının 22 yıllık vasiyetini yerine getirdi! Mezarına Trabzonspor bayrağı örttü





22 YIL SONRA VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Arkadaşının vasiyetinin içinde hep bir uhde olduğunu ifade eden Uğur Güseler, ''2000 yılında trafik kazası sonucu kaybettiğim arkadaşım Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirdiğim için çok mutluyum. 1996 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölür de Trabzonspor şampiyon olursa, mezarıma bayrağını ser' demişti. Bu vasiyet benim içimde hep uhdeydi. Trabzonspor şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş. Bugün bu vasiyeti 22 yıl sonra gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.