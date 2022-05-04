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    • Yaşam
    • 05.05.2022 01:23
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    • 05.05.2022 01:24
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    Adana Kozan'da gürültü nedeniyle dışarıya çıkan talihsiz adam vurularak öldürüldü

    Adana'nın Kozan ilçesinde gece yarısı mahallede meydana gelen bir tartışma nedeniyle oluşan gürültünün ardından dışarı çıkan 50 yaşındaki Zafer Çamur vurularak öldürüldü.

    DHA
    Gürültü var diye dışarı çıkan adam öldürüldü

    Adana'nın Kozan ilçesinde mobilyacı Zafer Çamur (50), gürültü nedeniyle çıktığı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

    Olay, saat 22.45 sıralarında ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Valide Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evli, 3 çocuk babası mobilyacı Zafer Çamur, evde oturduğu sırada dışarıdan bir gürültü duydu. Sesin nereden geldiğini merak eden Çamur, evden çıktı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle Çamur'a ateş açıldı.

    Göğsünden vurulan Çamur, kanlar içerisinde kaldı. Çamur'un vurulduğunu gören ailesi, özel araçla yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çok kan kaybeden Çamur, oktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çamur'un ölüm haberini alan ailesi ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.

    Olayla ilgili başlatıln soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor.

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