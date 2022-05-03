Türkiye'nin ilk ve tek kadın keskin nişancısı Jandarma Astsubay Çavuş Didem Balıkcı, sıradışı meslek hikâyesini Hürriyet'e anlattı. 27 yaşındaki Didem Astsubay, "Kadınlarımız kendilerine güvenip, inansınlar. Başaramayacakları iş yok" dedi. Özel kamuflaj, keskin nişancı tüfeği, göreve hazırlanırken ve görev esnasını yansıtan özel fotoğraflarla Film sahnesini andıran karelerle görüntülediğimiz Didem Astsubay, nasıl 'keskin nişancı' olduğunun hikâyesini de şu sözlerle anlattı:
FİLMDEN ETKİLENDİ
"Sniper (keskin nişancı) ile Kapıdaki Düşman filmlerini izlemiştim. Keskin nişancılar beni derinden etkilemişti, o gün 'Keskin nişancı olacağım' diye kendime hedef koydum. 2018 yılında astsubaylık sınavını kazandım, 6 aylık komando eğitimimi başarıyla tamamladıktan sonra komutanlarıma 'keskin nişancı' olacağımı söyledim, önce şaşırdılar. Çünkü o güne kadar hiçbir kadın, keskin nişancı olmamış. Keskin nişancı kursuna başladım, zorlu eğitim sürecini tamamladıktan sonra belgemi aldım. Kadın olarak bir ilki başardığım, Silahlı Kuvvetler'de ilk ve tek kadın keskin nişancı olduğum için gurur duydum. Türk kadınının başarısı olarak gördüm, benden sonra geleceklere yol açtım, rol model oldum."
GÖRÜNMEDEN GÖRMEK...
Mesleğinin fiziki kondisyon, disiplin, sürekli kendini geliştirme beceresi isteyen bir iş olduğunu söyleyen Balıkcı, "Kritik görevler alıyoruz, stres altında doğru karar verebilme, sinirlerine hâkim olma, görünmeden görmek için örtü ve gizlenme konusunda yetenek, nefes kontrolü, refleks ve önsezilerin en üst seviyede olması lazım. Bunun için çok yönlü eğitimler aldık. Yapılan operasyonlarda 'keskin nişancı' kritik görevler üstleniyor, yapmış olduğu atışla, imha ettiği hedefle operasyonun seyrini değiştiriyor. Her şeyin milim milim hesaplandığı, en doğru an ve en doğru atış için sabır gerektiren görevler alıyoruz. Hata payının olmadığı bir meslek" dedi.