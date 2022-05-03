Türkiye'nin ilk ve tek kadın keskin nişancısı: Jandarma Astsubay Çavuş Didem Balıkcı

KADINLAR DAHA BAŞARILI

Kadınların, birçok meslek dalında erkeklerden daha başarılı olduğunu söyleyen Balıkcı, şöyle konuştu: "Askerlik mesleği de bunlardan biri. Bu mesleği sadece erkeklerin yapabileceğinin düşünülmesine karşıyım. Kadınlar da en az erkekler kadar başarılı olur. Kadınlarımız kendilerine güvensinler. Kendilerine güvenip, hedef koysunlar. İnanmak başarmanın yarısıdır. Her işte başarılı olurlar, yeter ki kendilerine güvenip, inansınlar. Anatomik yapıları; kas yapısı, kalp atış hızı gibi nedenlerle kadınların keskin nişancılıkta erkeklere göre daha başarılı oldukları biliniyor. Askerlik mesleğini seçen kadınlarımıza 'keskin nişancı' olmalarını tavsiye ediyorum. Eskiden kadın keskin nişancı yoktu, şimdi önlerinde bir örnek de var. Kadınlarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada hiçbir millet kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim diyemez' sözünü kendilerine referans alsınlar."