Soygun için tırmandıkları merdiveni de çaldılar! Yer: İstanbul





TIRMANDIKLARI MERDİVENİ DE ÇALIP ARAÇLA GÖTÜRDÜLER

Çaldıklarını bagaja koyan hırsızlar, merdiveni de almayı unutmadı. Ne yapacağına bir türlü karar veremeyen hırsızlar, merdiveni otomobile sığdıramaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kolunu aracın camından uzatan hırsız, merdiveni tutarak oradan uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan olayın ardından İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.