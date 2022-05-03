Oltasını kapan Galata Köprüsü'ne akın etti!

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'un sakinliğini fırsat bilen olta balıkçıları, Galata Köprüsü'ne akın etti. Kovalarını ve oltalarını alarak balık tutmaya gelen balıkçıların köprü üzerinde yoğunluk oluşturduğu görüldü.
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde olta balıkçılarının Galata Köprüsü üzerinde balık tuttukları görüldü. Kapalı ve soğuk havaya rağmen köprüye gelen olta balıkçıları, kovalarını balıkla doldurdu.
"KAFAMIZ DAĞILSIN DEDİK"
Akrabaları ile birlikte balık tutmaya gelen Oğuz Yıldırım, "Birinci günü ailemiz ile geçirdik. İkinci günde bir aktivite olsun dedik, kafamız dağılsın dedik. Biraz uzaklaşalım dedik. Hem keyif alıyoruz hem de akrabalarımız ile buradayız. Dayım ve eniştem var onlar ile birlikte zaman geçiriyoruz. Hem de bir yandan balık tutuyoruz akşam da balık yiyeceğiz yani böyle" dedi.