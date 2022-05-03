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    • Yaşam
    • 03.05.2022 12:54
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    • 03.05.2022 12:58
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    Oltasını kapan Galata Köprüsü'ne akın etti!

    Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de vatandaşlar Galata Köprüsü'ne akın etti. İstanbul'un sakinliğini fırsat bilen balıkçılar, köprü üzerinde yoğunluk oluşturdu.

    Oltasını kapan Galata Köprüsü’ne akın etti

    Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'un sakinliğini fırsat bilen olta balıkçıları, Galata Köprüsü'ne akın etti. Kovalarını ve oltalarını alarak balık tutmaya gelen balıkçıların köprü üzerinde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

    İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde olta balıkçılarının Galata Köprüsü üzerinde balık tuttukları görüldü. Kapalı ve soğuk havaya rağmen köprüye gelen olta balıkçıları, kovalarını balıkla doldurdu.



    "KAFAMIZ DAĞILSIN DEDİK"
    Akrabaları ile birlikte balık tutmaya gelen Oğuz Yıldırım, "Birinci günü ailemiz ile geçirdik. İkinci günde bir aktivite olsun dedik, kafamız dağılsın dedik. Biraz uzaklaşalım dedik. Hem keyif alıyoruz hem de akrabalarımız ile buradayız. Dayım ve eniştem var onlar ile birlikte zaman geçiriyoruz. Hem de bir yandan balık tutuyoruz akşam da balık yiyeceğiz yani böyle" dedi.



        "PSİKİYATRİYE VERECEĞİMİZ PARALARI VERMEDEN BURADA BİR SAĞLIK SİSTEMİMİZİ OLUŞTURUYORUZ"
        Arkadaşlarıyla balık tutmak için Galata Köprüsü'ne gelen Armağan Cıvıldar, "Temiz hava, doğa ile iç içe olmak aynı zamanda psikiyatriye vereceğimiz paraları vermeden burada bir sağlık sistemimizi oluşturuyoruz aynı zamanda biliyorsunuz ekonomik durumlar çok sıkıntılı. Akabinde arkadaş, sosyalleşme her şeyimiz burada güzel. Dünya stresinden bu şekilde arınıyoruz. Trafik sorunu olmuyor daha rahatız bir temiz hava her şey yolunda yani. Balıkta çıkıyor bizim için en önemlisi balıkta tutmak" şeklinde konuştu.

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