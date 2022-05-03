Oltasını kapan Galata Köprüsü'ne akın etti!





"PSİKİYATRİYE VERECEĞİMİZ PARALARI VERMEDEN BURADA BİR SAĞLIK SİSTEMİMİZİ OLUŞTURUYORUZ"

Arkadaşlarıyla balık tutmak için Galata Köprüsü'ne gelen Armağan Cıvıldar, "Temiz hava, doğa ile iç içe olmak aynı zamanda psikiyatriye vereceğimiz paraları vermeden burada bir sağlık sistemimizi oluşturuyoruz aynı zamanda biliyorsunuz ekonomik durumlar çok sıkıntılı. Akabinde arkadaş, sosyalleşme her şeyimiz burada güzel. Dünya stresinden bu şekilde arınıyoruz. Trafik sorunu olmuyor daha rahatız bir temiz hava her şey yolunda yani. Balıkta çıkıyor bizim için en önemlisi balıkta tutmak" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN