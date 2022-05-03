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    • Yaşam
    • 03.05.2022 08:30
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    • 03.05.2022 08:30
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    İzmir'de kontrolden çıkan otomobil kayaya çarptı! Sürücü hayatını kaybetti

    İzmir Urla'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yol kenarındaki kayaya çarptı. Feci kazada aracı kullanan Efe Türköz isimli vatandaş hayatını kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç kayaya çarptı! 1 kişi öldü

    İzmir'in Urla ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada sürücü Efe Türköz hayatını kaybetti.

    Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Zeytineli Mahallesi mezarlık mevkisinde meydana geldi. Efe Türköz yönetimindeki 10 V 7327 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Türköz'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki kayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisinde sıkışan Türköz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Türköz'ün cesedi Urla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam İzmir'de kontrolden çıkan otomobil kayaya çarptı! Sürücü hayatını kaybetti
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