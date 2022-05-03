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    İki çocuk annesi Dilek Ceylan, evlilikten vaz geçince cani nişanlının kurbanı oldu

    Ankara Keçiören'de Dilek Ceylan adlı iki çocuk annesi bir süre önce eşinden ayrıldı. İdris Nesim adlı genç ile nişanlandı. Dilek, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından katledildi.

    Ölüme nişan aldı

    Ankara'dan da nişanlı cinayeti haberi geldi. Keçiören'de Dilek Ceylan adlı iki çocuk annesi bir süre önce eşinden ayrıldı. İdris Nesim adlı genç ile nişanlandı. Ancak çift arasında anlaşmazlık çıktı.

    Genç kadın, Nesim'e ayrılmak istediğini anlattı. Cinnet geçiren Nesim, tabancasını çıkardı. Tetiğe bastı. Ceylan'a 2 el ateş ederek evden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ceylan, kurtarılamadı.

    Handan Çelebi, kızının fotoğrafını öperek, "Şu güzel kızıma nasıl kıydın? 'Ya benimsin ya da kara toprağınsın' diyordu. Benim ciğerlerim yanıyor" diye ağladı.

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    Haberler Yaşam İki çocuk annesi Dilek Ceylan, evlilikten vaz geçince cani nişanlının kurbanı oldu
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