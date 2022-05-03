Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü! Seyir halindeki araç bir anda alev topu haline geldi

Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada alev topuna dönen otomobilden geriye hurda yığını kaldı.
Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan yabancı uyruklu Hümedi El Hümedi idaresindeki 63 VH 789 plakalı Ford marka otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında alev aldı.
Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü, araçtan inerek alevlere müdahale etmek istedi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin de yardıma koştuğu o anlar amatör kameralar tarafından kayda alındı.