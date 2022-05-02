Nişanlısını öldürdü aynı pompalıyla kendi kafasına sıktı

Akrabalarının 112 Acil Çağrı Merkezine durumu ihbar etmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bulunan kuru temizleme firmasında çalışan Mustafa Burçin Akı'nın 2 gün önce iş yerinden çıkıp nişanlısı ile birlikte Çandarlı'da kiraladıkları eve gittiğini tespit etti. İddiaya göre, ayrılma aşamasında olan çift evde tartışmaya başladı.