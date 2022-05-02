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    • Yaşam
    • 02.05.2022 20:21
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    • 02.05.2022 20:23
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    'İntihar' telefonu sonrası otomobilini sulama göletine sürdü!

    Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, muhasebeci Hasan Mecit, yakınlarını telefon ile arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra otomobilini sulama göletine sürdü. Hasan Mecit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mecit'in ölümüyle ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

    Otomobilini sulama göletine sürdü!

    Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, muhasebeci Hasan Mecit (47), yakınlarını telefon ile arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra otomobilini sulama göletine sürdü.

    Olay, öğle saatlerinde Karadere sulama göletinde meydana geldi. Kendisinden bir süre haber alınamayan Hasan Mecit iddiaya göre, yakınlarını cep telefonu ile arayarak sulama göletinde olduğunu ve intihar edeceğini söyledi. Yakınlarının ihbarıyla gölete giden ekipler, bir kişinin otomobiliyle birlikte sulara gömüldüğünü öğrendi.

    DALGIÇLAR CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDI
    Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarından yardım istedi. İhbarla gölete giden dalgıçlar tarafından yapılan çalışmada Mecit'in cansız bedeni aracın içinde bulunarak, sudan çıkarıldı.

    Serbest muhasebeci olarak çalışan Hasan Mecit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mecit'in ölümüyle ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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