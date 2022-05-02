Doğuştan talasemi hastalığıyla dünyaya gelen kardeşlerin hayatını ilik nakli sayesinden kardeşleri kurtardı

Yüreklere dokunan haber Malatya'dan geldi. Bingöl'de yaşayan Zeynep (15) ve Besra (16) Bölen kardeşler, yıllarca ağır derecede kansızlığa nedeni olan talasemi hastalığıyla mücadele etti. Daha önce gördükleri tedaviye rağmen ikisi de iyileşemedi. Tek çare, ilik nakliydi. Bunun üzerine Bölen kardeşler, Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'ne gitti. Burada yapılan taramalarda kardeşleri Helin (17) ve Halit'in (14) kök hücre için uyumlu olduğu belirlendi. 8 aylık tedavi sürecinin ardından nakil gerçekleşti. Ağır bir tedaviden geçen Besra Bölen, artık yeni bir hayata başlayacağını söyledi. "Hayatım hastanelerde geçti. İnşallah sonuna geldik. Açık lise okuyup öğrenimimi bitirdim. Hastaneden çıkarsam sınava gireceğim. Üniversiteyi okumak istiyorum" dedi.
Nakille hastalığından kurtulan Zeynep Bölen, 'Çok mutluyum' dedi.