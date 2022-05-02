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    Doğuştan talasemi hastalığıyla dünyaya gelen kardeşlerin hayatını ilik nakli sayesinden kardeşleri kurtardı

    Zeynep ve Besra Bölen, doğuştan talasemi hastalığıyla dünyaya geldi. Senelerce ağır tedavilerden geçti. Tek çare, ilik nakliydi. Kardeşleri Helin ve Halit’ten alınan kemik iliğiyle ikisi de iyileşti. Sözleri yüreklere işledi: Artık yeni bir hayata başlıyoruz.

    Kardeş’ilik’!

    Yüreklere dokunan haber Malatya'dan geldi. Bingöl'de yaşayan Zeynep (15) ve Besra (16) Bölen kardeşler, yıllarca ağır derecede kansızlığa nedeni olan talasemi hastalığıyla mücadele etti. Daha önce gördükleri tedaviye rağmen ikisi de iyileşemedi. Tek çare, ilik nakliydi. Bunun üzerine Bölen kardeşler, Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'ne gitti. Burada yapılan taramalarda kardeşleri Helin (17) ve Halit'in (14) kök hücre için uyumlu olduğu belirlendi. 8 aylık tedavi sürecinin ardından nakil gerçekleşti. Ağır bir tedaviden geçen Besra Bölen, artık yeni bir hayata başlayacağını söyledi. "Hayatım hastanelerde geçti. İnşallah sonuna geldik. Açık lise okuyup öğrenimimi bitirdim. Hastaneden çıkarsam sınava gireceğim. Üniversiteyi okumak istiyorum" dedi.



    HAYAT NAKLİ
    17 yaşındaki Helin ve 14 yaşındaki Halit, talasemi hastası kardeşleri Besra ve Zeynep'i hayata bağladı. İkisi de "Kardeşlerimize şifa olduk. Çok mutluyuz" diyerek duygularını anlattı.



    Nakille hastalığından kurtulan Zeynep Bölen, 'Çok mutluyum' dedi.

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    Haberler Yaşam Doğuştan talasemi hastalığıyla dünyaya gelen kardeşlerin hayatını ilik nakli sayesinden kardeşleri kurtardı
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