15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor: Her yerde aranıyorlar!

15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva Erdoğmuş'tan dün sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor.
İki günden bu yana çocuklarını aramadıkları yer kalmayan aileler iki kız arkadaştan gelecek güzel haberi bekliyor.
Kızların en son Manavgat içesinde görüldüğüne dair aldıkları duyumla ilçeye gelip karakola kayıp başvurusunda bulunan Fatma Barçalar'ın babası ve ağabeyi, kızlarına "Eve dönün" çağrısı yapıp bulunması için herkesten yardım istedi.
Kayıp Erva Erdemir'in babası Ahmet Erdoğmuş, kızını dünden bu yana ardığını ve resmi kurumlara bilgi verdiğini belirterek "Kızım korkmasın, kimin yanındaysa gelsin, onun sonuna kadar arkasındayım. Elimden bir şey gelmiyor yapabileceklerim ancak bu kadar." derken yine iki gündür haber alınamayan Fatma Barçalar'ın ağabeyi İsmail Barçalar ise, kardeşinin yanındaki arkadaşıyla birlikte dün sabah saat 08.00 sıralarında evden çıkıp gittiklerini söyledi.