15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor: Her yerde aranıyorlar!



Kayıp Erva Erdemir'in babası Ahmet Erdoğmuş, kızını dünden bu yana ardığını ve resmi kurumlara bilgi verdiğini belirterek "Kızım korkmasın, kimin yanındaysa gelsin, onun sonuna kadar arkasındayım. Elimden bir şey gelmiyor yapabileceklerim ancak bu kadar." derken yine iki gündür haber alınamayan Fatma Barçalar'ın ağabeyi İsmail Barçalar ise, kardeşinin yanındaki arkadaşıyla birlikte dün sabah saat 08.00 sıralarında evden çıkıp gittiklerini söyledi.