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    Büyükçekmece Gölünde korkutan görüntü! Adeta yeşile boyandı

    İstanbul'daki Büyükçekmece Gölünde korkutan görüntü. Bir haftadır esen rüzgar, yosunları da beraberinde getirince göl yüzeyi yeşile boyandı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Acıçekmece!

    İstanbul'daki Büyükçekmece Gölü alarm verdi! Bir haftadır esen rüzgar, yosunları da beraberinde getirdi. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresine taşınan yeşil örtü nedeniyle göl yüzeyi görülemez hale geldi. Ekipler bir haftada 10 tonun üzerinde yosunun temizlendiğini söylerken vatandaş isyan etti: Balıklar ölmeye başladı. Yılların Büyükçekmece Gölü'nün geldiği hale bak!



    DAYAN EGE
    Gurbetçi Cihan-Hasret Mercankaya çifti, tatil için Türkiye'ye geldi. 13 Nisan'da İzmir 'de yedikleri yemek sonrası çocukları Ece Melisa ve Ege baygınlık geçirdi. Ece Melisa, yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavisi süren Ege'den ise iyi haber geldi. Acılı anne, "Ege'nin yüzde 10 çalışan kalbi, yüzde 45 çalışmaya başladı. Ancak böbrekleri şu an çalışmıyor" dedi.



    NEFES NEFESE MÜCADELE
    Adana'da yaşayan Vedat-Hilal Salman'ın kızları Yasmin Elif, SMA hastalığıyla gözlerini açtı. Kontol için İstanbul'a getirilen Yasmin'i taşıyan ambulans, dönüş yolunda kaza yaptı. Bağlı olduğu cihazların çıkması sonucu bir süre nefessiz kalan Yasmin, yoğun bakıma alındı. Anne Hilal Salman, "Kızımdan gelecek iyi haberi bekliyoruz. Kazada aspirasyon, ventilatör ve oksijen cihazlarımız zarar gördü" diyerek ağladı.



        ÖLÜMÜN RUHSATI YOK
        İstanbul Tuzla'daki boya fabrikasındaki patlamada, Mustafa Öztürk, Tayfun Aydın ve Turgay Tüney hayatını kaybetti. Ruhsatsız olan fabrikanın sahibi Mustafa Umut Bıçak baba mesleği olan bu işi, 20 yıldır yaptığını belirtti. "Ruhsat için başvurmuştuk. Fabrikada üretim yokken patlama oldu. Biz de anlamadık" dedi. Kimyager Onur Dağdelen ile birlikte tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.



        FOTO ŞOK!
        İstanbul Eyüpsultan'da yolcu minibüsü, demir bariyerleri aştı. Karşı şeritten gelen ticari taksi ile çarpıştı. Seyir halindeki motosikletli sürücü de ticari taksiden kurtulamadı. 4 kişinin yaralandığı feci kaza sonrası ortaya çıkan görüntü, şaşkınlık yarattı.



        57 MİLYON DEVRETTİ
        6+joker bilen çıkmayınca 57 milyon 448 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 122'şer bin lira, 4 bilenler bin 480'ar lira, 3 bilenler 127'şer lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



            TİTAN KAFA
            İstanbul'da Ali Çiftçi, 3. kattan çakıldı. Kafatası parçalandı. İki yıllık tedaviyle eski görünümünü kazandı: Eskisinden de yakışıklıyım!



            SON ÇIĞLIK
            İstanbul'da rezidanstan düşüp ölen Ukraynalı Anzelika Srabiants'ın "Beni öldürecek" çığlığı ortaya çıktı. Erkek arkadaşı Burak Ercan'a yeni dava açıldı. Köpek terbiyecisi sevgili, cinayetten yargılanacak.



            CEZAİ EHLİYETİ VAR
            Antalya'da üniversiteli Azra'yı vahşice öldüren emlakçı M. Murat Ayhan'ın raporu geldi. Katilin olay tarihinde cezai ehliyetinin tam ve akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

            SİLİVRİ BALABANI
            Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu. Barınağa konuldu

            VAKA SAYISI BİN 772
            Türkiye'de dün 119 bin 264 Covid-19 testi yapıldı. 1772 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 147 oldu.

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            Haberler Yaşam Büyükçekmece Gölünde korkutan görüntü! Adeta yeşile boyandı
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