Büyükçekmece Gölünde korkutan görüntü! Adeta yeşile boyandı

İstanbul'daki Büyükçekmece Gölü alarm verdi! Bir haftadır esen rüzgar, yosunları da beraberinde getirdi. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresine taşınan yeşil örtü nedeniyle göl yüzeyi görülemez hale geldi. Ekipler bir haftada 10 tonun üzerinde yosunun temizlendiğini söylerken vatandaş isyan etti: Balıklar ölmeye başladı. Yılların Büyükçekmece Gölü'nün geldiği hale bak!
DAYAN EGE
Gurbetçi Cihan-Hasret Mercankaya çifti, tatil için Türkiye'ye geldi. 13 Nisan'da İzmir 'de yedikleri yemek sonrası çocukları Ece Melisa ve Ege baygınlık geçirdi. Ece Melisa, yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavisi süren Ege'den ise iyi haber geldi. Acılı anne, "Ege'nin yüzde 10 çalışan kalbi, yüzde 45 çalışmaya başladı. Ancak böbrekleri şu an çalışmıyor" dedi.
NEFES NEFESE MÜCADELE
Adana'da yaşayan Vedat-Hilal Salman'ın kızları Yasmin Elif, SMA hastalığıyla gözlerini açtı. Kontol için İstanbul'a getirilen Yasmin'i taşıyan ambulans, dönüş yolunda kaza yaptı. Bağlı olduğu cihazların çıkması sonucu bir süre nefessiz kalan Yasmin, yoğun bakıma alındı. Anne Hilal Salman, "Kızımdan gelecek iyi haberi bekliyoruz. Kazada aspirasyon, ventilatör ve oksijen cihazlarımız zarar gördü" diyerek ağladı.