Büyükçekmece Gölünde korkutan görüntü! Adeta yeşile boyandı





ÖLÜMÜN RUHSATI YOK

İstanbul Tuzla'daki boya fabrikasındaki patlamada, Mustafa Öztürk, Tayfun Aydın ve Turgay Tüney hayatını kaybetti. Ruhsatsız olan fabrikanın sahibi Mustafa Umut Bıçak baba mesleği olan bu işi, 20 yıldır yaptığını belirtti. "Ruhsat için başvurmuştuk. Fabrikada üretim yokken patlama oldu. Biz de anlamadık" dedi. Kimyager Onur Dağdelen ile birlikte tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.