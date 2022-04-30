Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ukrayna haftalardır Rus saldırılarına karşı direnirken, Ukrayna'nın direncini kıramayan Moskova rotasını ülkenin doğusuna çevirdi.
Haftalarca süren Kiev kuşatmasına rağmen kenti alamayan Rus ordusuna karşı direnişin sembol isimlerinden olan 'Kiev'in hayaleti' lakaplı savaş pilotunun akıbeti belli oldu.
The Times of London'da yer alan habere göre, düzinelerce Rus uçağı düşüren savaş pilotu 13 Mart'ta kullandığı MiG-29'un düşman kuvvetleriyle savaşırken vurulması sonucu öldü.
KİMLİĞİ HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Gazete pilotun sır gibi saklanan kimliğine de ulaştı. Haberde 'Kiev'in hayaleti'nin bir çocuk babası olan 29 yaşındaki Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu bilgisine yer verildi.