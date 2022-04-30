ABD UKRAYNA'NIN SIRRINI AÇIKLADI

Dünya, savaşta Rus kuvvetlerine karşı beklenenin çok üzerinde bir direnç gösteren Ukrayna'nın sırrını çözmeye çalışıyor. ABD'den gelen açıklama ise bu gizem perdesini araladı.

ABD yetkililerin NBC'ye verdiği demeçte, Ukrayna'nın Şubat ayında Kiev havaalanı yakınlarındaki Rus IL-76 nakliye uçağına başarılı saldırısının bu paylaşım sayesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada Ukrayna saldırısının ABD ve NATO üyesi olmayan bir ortakla bir istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan sonra gerçekleştiğinin altı çizildi.