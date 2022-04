Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Bosna Hersek'te: Bosna ile kardeşlik bağımızı daha da güçlendiriyoruz

Balkan topraklarındaki ecdat yadigarı Bosna Hersek'le her platformda iş birliği ve kardeşlik bağını kuvvetlendiren Selçuklu Belediyesi bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu çalışmalar kapsamında bir dizi etkinlik ve temas için ziyarette bulundu. Başkan Pekyatırmacı Bosna ziyaretinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi Novi Grad Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Semir Efendic'le istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Daha sonra Kurtuluş Günü sebebiyle Saraybosna'ya geçen Başkan Pekyatırmacı kardeş belediye Stari Grad Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı İbrahim Hadzibayric'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette iş birliği kapsamında istişareler gerçekleştirildi. Stari Grad'daki temaslar kapsamında ise Türkiye Maarif Vakfı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Saraybosna Büyükşehir ve Stari Grad Belediyeleri ile ortaklaşa kurulan Meslek Edindirme Kursları'nın sergi açılışı Gazi Hüsrev Bey Medresesi Hanikah'ında yapıldı.

BOSNA İLE GÖNÜL BAĞIMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR

Bosna Hersek'in ev sahipliğinden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Selçuklu Belediyesi'nin Bosna Hersek ile olan tarihi ve kültürel bağları her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Biz bu topraklara her gelişimizde kardeş özlemimizi gideriyoruz ve ecdadımızı birlikte yad ediyoruz. Bu ziyaretimizde Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Novi Grad Belediyesi, Kardeş Belediyemiz Stari Grad Belediyelerimize yaptığımız görüşmelerle gerçekleştirdiğimiz iş birliği toplantılarımızla kardeşlik bağlarımız daha da kuvvetleniyor. Temaslarımız kapsamında önemli çalışmalara imza atılan ve meslek edinme anlamında ciddi bir misyon üstlenen, Türkiye Maarif Vakfı, Konya Büyükşehir Belediyesi , Selçuklu Belediyesi, Saraybosna Büyükşehir ve Stari Grad Belediyeleri ile ortaklaşa kurulan Meslek Edindirme Kursları'nın sergi açılışını da gerçekleştirmiş olduk" dedi.

SELÇUKLU MEDENİYETİ ÇALIŞTAYI

Kültür hayatına önemli eserler kazandırmaya devam eden Selçuklu Belediyesi, tarihi hafızanın korunması ve desteklenmesi adına Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya Aydınlar Ocağı ile birlikte ortağı olduğu "Türklerin Mirası" isimli proje ve Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür Müzesi ile ilgili konular ışığında fikir çalıştayı yapıldı. çalıştaya; Konya Valisi Vahdettin Özkan,Selçuk üniversitesi rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy,Anadolu üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 65. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı ve Türk Dünyası Vakfı Başkanı Nabi Avcı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türklerin Mirası Proje Genel Koordinatörü İbrahim Dıvarcı, Çalıştay moderatörü Prof. Dr. Osman Eravşar diğer protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. Çalıştay Türklerin Mirası Proje Genel Koordinatörü İbrahim Dıvarcı'nın sunumuyla başladı. Sözlerine tarih, medeniyet ve uygarlık temalarının önemine vurgu yaparak başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Türkler, Avrasya bozkırlarından çıkıp 16 devlet kurup, hâkim oldukları toprakların ebedi Türk yurdu olmasını sağladılar. Selçuklu medeniyeti ile kültürel zenginliklerini ve İslam'ın sevgisini, adaletini getirip, 237 yıl egemen oldukları bu topraklarda farklılıklara gösterdiği saygı, ticarete verdiği önem, sahip olduğu eğitim, kültür ve sanat birikimi ile geleceğe zengin bir miras bıraktılar. Türkiye Cumhuriyeti ise geleceğe dönük yüzüyle bu medeniyetin son temsilcisi ve kendisine bırakılan emanetin sahibidir. Biz böyle kadim bir medeniyetin mirasçıları, güçlü bir devletin sahipleriyiz. Konya olarak da başkentlik yapmış bir şehrin temsilcileriyiz. Adını Selçuklu medeniyetinden alan bir ilçe olarak üzerimize büyük görevler düşüyor ve biz bu görev ve sorumluluklarımızın farkındayız" dedi.

'YAŞAYAN MİRAS'

Selçuklu Belediyesi tarihi gelenekleri canlandırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediği 'Yaşayan Miras' isimli çini yarışmasını bu yıl ikinci kez düzenliyor. 10 Nisan tarihi itibari başvuruları başlayan yarışmaya katılmak isteyenler gerekli belgeler ve eserlerini 26 Ağustos'a kadar gönderebilecek. Yarışmacılar üretim aşamasında istedikleri tüm teknikleri kullanarak Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemini yansıtan özgün eserler ortaya çıkaracak. Kaşi, Evani ve Seramik kategorilerinde düzenlenen yarışmaya katılımcılar bu üç kategoriden sadece birine eser gönderebilecekler. Yarışma kapsamında her kategoride birincilere 15 bin, ikincilere 10 bin, üçüncülere 7 bin TL ödül verilecek. Her kategoride sıralamaya giren ikişer kişiye ise mansiyon ödülü 4 bin, sergilenecek eserlere ise 2'şer bin TL ödül verilecek. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Selçuklu Belediyesi olarak kültürel varlığımıza ve sanata dair çalışmalara her zaman en büyük değeri ve önemi vermeye çalışıyoruz. Türk sanat tarihinde seramik sanatının özel bir yeri vardır. Yarışmamıza katkı veren jüri üyelerimize, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyor, katılımcılara başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.

POLİS HAFTASI'NDA ANLAMLI AÇILIŞ

Selçuklu Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi'ne kazandırılan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği törenle açıldı. Ayrıca programda Selçuklu Belediyesi tarafından polis teşkilatına tahsis edilen iki aracın da anahtar teslimi gerçekleştirildi. Merkezin açılışının Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümünde yapılması da açılışa ayrı bir anlam kattı.

İPEK YOLU KONAKLARI TARİHE TANIKLIK EDECEK

Daha önce Büyük Selçuklu Mirası, Anadolu Selçuklu Mirası Çağı ve Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler eserlerini yayın hayatına kazandıran Selçuklu Belediyesi, son olarak İpek Yolu Konakları eserini hazırladı. Profesör Dr. Osman Eravşar tarafından kaleme alınan eserde Orta Çağ döneminde Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek Yolu olarak adlandırılan ticaret yolu üzerinde yer alan hanlar ve kervansaraylar hakkında bilgi veriliyor.

BAŞARIYA ÖDÜL

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen ve gelenek haline gelen, çocuklarla, yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen "8.Kitap Okuma Yarışması" ile çocukların ve gençlerin ekran karşısında geçirdiği zamanı azaltmak ve hayata karşı farklı ufuklar kazandırmak için düzenlediği "Hayat Resim Defterine Sığar" isimli yarışmalarının ödülleri törenle sahiplerini buldu.