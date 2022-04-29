Evini herkes gezip almayınca bu yola başvurdu! Ev turu hafta içi: 100 hafta sonu 150 TL





"BENİ DOLANDIRICI SANIYORLAR"

Ev gezilerin, ücretli yaptıktan sonra da birçok arayan olduğunu ifade eden Demir, "Bu süreçte beni emlakçılar dahi aradı. Bazılar 'hafta sonu 5 kişiyi 250 TL'den getirsem olur mu?' diye sordu. Bende kabul ettim ve evi gezdirdiler. Zaten ben yurtdışında da yaşadım ve ev görmek istediğimde bu ücretleri ödüyordum.