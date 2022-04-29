Evini herkes gezip almayınca bu yola başvurdu! Ev turu hafta içi: 100 hafta sonu 150 TL

Yaklaşık iki buçuk ay önce internete ilan vererek evini satılığa çıkaran Burak Demir, onlarca insana evini gösterip bir sonuç alamayınca sıra dışı bir yöntem geliştirdi. İnternetteki ilanını güncelleyen Demir, hafta içi ev turlarından 100 TL, hafta sonu ev turlarının ise 150 TL alacağını belirtti.
İlandaki değişiklik üzerine sadece ciddi alıcıların kendisini arayacağını düşünen ev sahibi, onlarca vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşınca kazandığı parayı hayır işleri için kullanmaya başladı. Kendi zamanının çok değerli olduğuna vurgu yapan Demir ise "Bence herkes evi göstermekten para almalı" dedi.
"CANI SIKILAN İNSANLAR EV GEZMEYE GELDİ"
Onlarca insanın evine bakmak istediği fakat kimsenin ciddi alıcı olmadığını söyleyen Burak Demir, "Ben yaklaşık 2,5 ay önce bir ilan sitesine evimi koydum. Bu süreçte onlarca insan beni aradı.