"Üzerime su sıçrattın" kavgasında kan aktı! Çocuklardan biri mezara ikisi cezaevine girdi





"OLAY YERİNE NASIL GİTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Kebapçılık yapan baba Mustafa Sabuncu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarının serinlemek için sulama kanalına gittiklerini ve bir saat sonra oğlunun acı haberini aldığını söyledi. Sabuncu, "Küçük oğlum koşarak geldi, 'Baba yetiş. Ömer ağabeyimi bıçakladılar' dedi. Olay yerine nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bıçak darbelerini kasıklarından almış ve çok kan kaybetmişti. Doktorlar 3 saat müdahale ettiler ama kurtaramadılar. İçim yanıyor. Bir baba evladını kanlar içerisinde görünce ne hissedebilir? Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Çok merhametli, yardımsever bir çocuktu" diye konuştu.



İkiz kardeşi Ömer Talib'in bıçaklandığı sırada yanında olan Yunus, "Yerde yatarken başının döndüğünü ve karnının ağrıdığını söyledi. Sonra da kendinden geçti" ifadelerini kullandı.

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