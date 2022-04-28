Üniversite öğrencisi kayalıklardan düşerek öldü! Arkadaşlarından helallik istemiş

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesinde bulunan metruk villaların olduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesinde öğrenci olan Barış Toptaş (21), isimli bir genç, arkadaşlarının yer aldığı sosyal medya grubundan 'Herkes hakkını helal etsin. Kayalıkların olduğu burundayım' diye mesaj attı.