Konya’da feci kaza! Dorsenin altında kaldı

Kazada uyuduğu iddia edilen sürücünün otomobili tırın dorsesinin altına girdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.