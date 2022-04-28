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    • Yaşam
    • 28.04.2022 18:24
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    • 28.04.2022 18:46
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    Görüntüler ortaya çıktı! Fatih Terim'in motoru böyle çalınmış

    İstanbul Sarıyer’de Teknik Direktör Fatih Terim’in satın aldığı ancak henüz teslim edilmeyen lüks motorunun iki hırsız tarafından çalındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Kağıthane’de gözaltına alınan iki şüphelinin Fatih Terim'in motorunun yanı sıra daha önce şarkıcı Fedon’un yeğeni Oyuncu Bimen Zartar’ın 350 bin liralık motorunu çalan kişiler olduğu öğrenildi.

    Terim’in motoru böyle çalınmış

    Teknik Direktör Fatih Terim'in satın aldığı motorun çalınma görüntüleri ortaya çıktı.

    İstanbul Sarıyer'de bir oto galeriye 2 Mart gecesi giren hırsızlar içeride bulunan 800 bin liralık motoru elleriyle sürükleyerek araca yükleyip çaldılar.

    FATİH TERİM'İN MOTORU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
    İş yerine geldiğinde motorun olmadığını fark eden iş yeri sahibi T.B. hemen polise gidip galerisinde bulunan ve ünlü teknik direktör Fatih Terim tarafından satın alınan motorun çalındığını bildirdi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli Kağıthane'de olaydan bir hafta sonra gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan Mesut Ş. ve Habib T. emniyete götürüldü. Şüphelilerle birlikte çalınan motorda yükledikleri araçta ele geçirildi. Şüphelilerden Mesut Ş. (30)'nin 8 suç kaydının olduğu öğrenilirken diğer şüpheli Habib T. (28)'nin ise 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
        Öte yandan Terim'in motorunun çalınma görüntüleri de ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan görüntülerde hırsızların galeriye girdiği ve motoru çıkardığı görülüyor.

        FEDON'UN YEĞENİNİN MOTORUNU DA AYNI KİŞİLER ÇALMIŞ
        Şüphelilerin daha Fatih Terim'in motorunu çaldıktan sonra ünlü şarkıcı Fedon'un yeğeni oyuncu Bimen Zartar'ın da motorunu çalan kişiler olduğu öğrenildi.

        İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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        Haberler Yaşam Görüntüler ortaya çıktı! Fatih Terim'in motoru böyle çalınmış
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