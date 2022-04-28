Görüntüler ortaya çıktı! Fatih Terim'in motoru böyle çalınmış

Teknik Direktör Fatih Terim'in satın aldığı motorun çalınma görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Sarıyer'de bir oto galeriye 2 Mart gecesi giren hırsızlar içeride bulunan 800 bin liralık motoru elleriyle sürükleyerek araca yükleyip çaldılar.
FATİH TERİM'İN MOTORU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
İş yerine geldiğinde motorun olmadığını fark eden iş yeri sahibi T.B. hemen polise gidip galerisinde bulunan ve ünlü teknik direktör Fatih Terim tarafından satın alınan motorun çalındığını bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli Kağıthane'de olaydan bir hafta sonra gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Mesut Ş. ve Habib T. emniyete götürüldü. Şüphelilerle birlikte çalınan motorda yükledikleri araçta ele geçirildi. Şüphelilerden Mesut Ş. (30)'nin 8 suç kaydının olduğu öğrenilirken diğer şüpheli Habib T. (28)'nin ise 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.