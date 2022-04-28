Görüntüler ortaya çıktı! Fatih Terim'in motoru böyle çalınmış

Gözaltına alınan Mesut Ş. ve Habib T. emniyete götürüldü. Şüphelilerle birlikte çalınan motorda yükledikleri araçta ele geçirildi. Şüphelilerden Mesut Ş. (30)'nin 8 suç kaydının olduğu öğrenilirken diğer şüpheli Habib T. (28)'nin ise 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.