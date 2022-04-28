Ankara'da iki otomobilin çarpışıp savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç şoförü ile Y.M.D.'nin kullandığı otomobilde bulunan Y.S. yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.