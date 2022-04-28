Ankara'da iki otomobilin çarpışıp savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı

Ankara'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlardan biri takla atarak terk dönerken, diğeri ise yön levhasına çarparak durabildi. Yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.
Kaza, gece yarısı Yenimahalle ilçesi Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.M.D. yönetimindeki 06 CIE 136 plakalı otomobil, S.Ç. yönetimindeki 06 CUC 552 plakalı otomobille çarpıştı.
Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada savrulan otomobillerden Y.D.M.'nin kullandığı araç yön levhasının bulunduğu demir direğe çarparak durabildi. Diğer araç ise çarpışmanın şiddetiyle takla atıp, ters dönerek bir süre sürüklendi.