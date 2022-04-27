Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.04.2022 09:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2022 09:17
    ABONE OL

    Toprağa gömülü yüzlerce bulunmuştu! Bombaların sırrı çözülüyor! Yer: Balıkesir

    Balıkesir'de yapılan bir temel kazısı sırasında bulunan 831 bombanın sırrı çözüldü. Ele geçirilen tarihi bombaların 411'inin boş, 420'sinin ise aktif olduğu tespit edildi. Bombaların 1. Dünya Savaşı döneminden kalma ve Osmanlı ile Almanlara ait olduğu öğrenildi.

    Toprağa gömülü yüzlerce bulunmuştu! Sırrı çözülüyor

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bina temeli kazarken bulunan çuvallar dolusu bombaların sırrı çözülüyor. Yapılan incelemede 1. Dünya Savaşı zamanında kaldığı tespit edilen 831 bombanın 411'nin boş, 420'sinin ise aktif olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 831 adet tarihi bombanın, şu ana kadar Türkiye'de bulunan en büyük sayı olduğu öğrenildi.



    Bandırma´da önceki gün bina temeli kazarken bulunan bombalarla ilgili inceleme tamamlandı. Balıkesir´in Bandırma ilçesinde kepçe tarafından yapılan temel kazısında toprağa gömülü halde bulunan bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. Bombaların 411´i boş, 420´sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.



    Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak'ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında bulunan el bombalarının incelemeleri emniyet tarafından tamamlandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı.

        831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi. Ele geçirilen bombaların Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği tarafından imha edileceği belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Artık Bilim Kurulu olağanüstü durumlarda toplanacak
        Haberler Yaşam Toprağa gömülü yüzlerce bulunmuştu! Bombaların sırrı çözülüyor! Yer: Balıkesir
            SON DAKİKA