Toprağa gömülü yüzlerce bulunmuştu! Bombaların sırrı çözülüyor! Yer: Balıkesir

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bina temeli kazarken bulunan çuvallar dolusu bombaların sırrı çözülüyor. Yapılan incelemede 1. Dünya Savaşı zamanında kaldığı tespit edilen 831 bombanın 411'nin boş, 420'sinin ise aktif olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 831 adet tarihi bombanın, şu ana kadar Türkiye'de bulunan en büyük sayı olduğu öğrenildi.