Sürmene’de köpek dövüştüren şahıs gözaltına alındı

Sokak köpeklerinin başıboş dolaşması yeterince tehlike saçmazmış gibi sahipli köpeklerin sahipleri tarafından saldırgan bir karakterle yetiştirilmesi de tehlikenin boyutunu artırıyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri köpek dövüşlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor.