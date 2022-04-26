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    • Yaşam
    • 26.04.2022 16:50
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    • 26.04.2022 16:50
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    Sürmene'de köpek dövüştüren şahıs gözaltına alındı

    Sürmene ilçesinde köpek dövüştürdüğü tespit edilen H.D. jandarma ekiplerince yakalandı. H.D. gözaltına alınırken, el konulan köpekler barınağa teslim edildi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan H.D. hakkında 'hayvanlara eziyet etmek'ten adli ve idari soruşturma başlatıldı.

    Sürmene’de köpek dövüştüren şahıs gözaltına alındı

    Sokak köpeklerinin başıboş dolaşması yeterince tehlike saçmazmış gibi sahipli köpeklerin sahipleri tarafından saldırgan bir karakterle yetiştirilmesi de tehlikenin boyutunu artırıyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri köpek dövüşlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda Trabzon'un Sürmene ilçesindeki karla kaplı arazide 2 köpeğin dövüştürüldüğü anlar, sosyal medyadan paylaşıldı.

    Tepki çeken paylaşım sonrası harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ve Sürmene İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen H.D.'yi yakaladı.

    H.D. gözaltına alınırken, el konulan köpekler barınağa teslim edildi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan H.D. hakkında 'hayvanlara eziyet etmek'ten adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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    Haberler Yaşam Sürmene'de köpek dövüştüren şahıs gözaltına alındı
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